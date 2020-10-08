Joachim Löw: Türkiye çok iyi bir takım olmuş

A Milli Futbol Takımı ile 3-3 berabere Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'da da çalışan Löw, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na övgü dolu sözler söylerdi.

Löw, "Çok keyifli bir maçtı ve 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücü" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Genel olarak Türkiye'yi iyi buldum. Türkiye, son 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Etkili, teknik oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı