Jo-Wilfried Tsonga emekli oluyor

Eski dünya 5 numarası Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga, Roland Garros'nun ardından emekli olacağını açıkladı.

Jo-Wilfried Tsonga kariyerinin son profesyonel turnuvasına katılmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü basın toplantısında konuşan tecrübeli oyuncunun kariyeri sakatlıklarla geçmişti.

Fransız oyuncunun en büyük başarısı Avustralya Açık finalinde oynamaktı. Grand Slam şampiyonluğu bulunmayan Tsonga Fransa Açık'ta bir kez yarı final ve Amerika Açık'ta çeyrek final oynamıştı.

Jo-Wilfried Tsonga, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'ye benzerliğinden dolayı "Tenisin Muhammed Ali'si" olarak anlıyor.

(NTV Spor)