JJ Redick, basketbolu bıraktığını açıkladı

NBA 'de geride bıraktığı 15 sezonun ardından JJ Redick, bugün yayınladığı bir video ile emekli olduğunu açıkladı. Redick, geride bıraktığımız sezonda New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formalarıyla mücadele etmişti.

2006 NBA Draftı'nda 11. sırada seçilen Redick; Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks olmak üzere 6 farklı takımda foram giymişti.

Emeklilik açıklamasında Redick, "Bu kadar uzun süre basketbol oynayacağımı asla hayal edemezdim. Zamanı geldiğini biliyorum. Düşünme, duraklama ve hayatımın bir sonraki aşamasına hazırlanma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.