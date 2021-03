League of Legends dünyasının kafadan kontak şampiyonu Jinx, S11 yeni sezona da harika bir giriş yapıyor. Şampiyonlar arasında en çok sevilen Jinx hakkında oynama taktiklerini, yenilikleri, rün rehberini ve yeteneklerini derledik.

Delifişek Jinx

Zaun'lu kafadan kontak ve aklına esen her şeyi yapan Jinx, sonuçlarını göz önünde bulundurmadan ortalığı karıştırarak bir hayat yaşamaktadır. Elinin altında bulunan sayısız silahla en güçlü gürültüleri çıkarmakta ve en büyük patlamalara sebebiyet vermektedir. Jinx şampiyonu daima kargaşa ve telaş çıkarmak için vardır. Can sıkıntısından nefret eden şampiyon adım attığı her yerde neşe kaynağı oluyor. Fakat kargaşa ve curcunayı da beraberinde getiriyor.

Delifişek Jinx Oynama Taktikleri ve Yetenekleri

Jinx karakteri, hasar verdiği rakip bir şampiyonlardan biri kule ya da inhibitör 3 saniye içerisinde katledilir veya yok edilirse hareket hızında büyük oranda artık olur. Jinx kendine biriken Saldırı Hızı kazanır.

Klavyeden Q yeteneği Değiştir skili ile silahı olan Dan Dan ve roketatarı Kılçık arasında geçiş yapar. Bu normal saldırılarına farklı özellikler kazandırır. Dan Dan ile yapılan saldırıda saldırı hızı kazanırken, Kılçık’la yapılan saldırılar daha yavaş gerçekleşir. Mana tüketen alan etkili hasar ile menzil artışı verir. Cızzt skili ise klavyeden W yeteneğidir. Bu yetenekle Jinx, şok tabancası olan Cızbız ile ateş ettiği ilk rakip şampiyona hasar verir. Rakip şampiyon bu darbeden sonra yavaşlar ve açığa çıkar.

Patlangaç skili klavyeden E yeteneğiyle Jinx, bir hat üzerinde bombalı kapanlar atar. Atılan bu bombalı kapanlar, 5 saniye sonra patlayarak rakip takımdaki şampiyonları ateşe verir. Ayrıca rakip takımın şampiyonlarından birinin üzerinden geçen Patlangaç onu yere mıhlar. Son olarak Manyak Güçlü Ölüm Roketi adından da anlaşılacağı gibi manyak bir skildir. Klavyeden R yeteneği olan skilde Jinx, ateşlediği roket harita boyunca yol alır. Aldığı yolda rakip şampiyona çarptığında patlayarak ona ve çevredeki rakiplerin can değerlerine göre hasar verir.

”Bir saniye, dediklerine önem vermeyi deneyeyim… Aaa, tüh, hiç kalmamış!”

— Jinx

Delifişek Jinx S11 Rün Dizilimi

Kafadan kontak Jinx şampiyonunun S11 yeni sezonda rün değişiklikleri rehberi;

İsabet

Ölümcül Tempo

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Büyücülük

Bulut Pelerini

Yaklaşan Fırtına

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Delifişek Jinx S11 Yetenek Skilleri

S11 yeni sezonda Jinx şampiyonunun yetenek skileri rehberi;

Değiştir: 1- 4- 5- 7- 9

Cızzt: 2- 8- 10- 12- 13

Patlangaç: 3- 14- 15- 17- 18

Manyak Güçlü Ölüm Roketi: 6- 11- 16

Delifişek Jinx S11 Counter Pickler

Jinx kafadan kontak olabilir, her gittiği yeri patlatabilir fakat karşısında aciz kaldığı şampiyonlarda yok değildir. Peki, Jinx’in karşısına hangi şampiyonlar geldiğinde titremektedir?

Ezreal

Lucian

Sivir

Draven

Corki

Delifişek Jinx Full Build S11 Eşya Dizilimi

Delifişek Jinx karakterinin yeni sezonda eşya dizilimi nasıldır ve yapılan değişiklikler nelerdir;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Şifa: Belirlenen dost bir şampiyona 90 ile 345 arasında can yeniler. Ayrıca %30 hareket hızı sağlar.

Rüzgarın Hiddeti

Ebedi Kılıç

Runaan'ın Kasırgası

Savaşçı Çizmeleri

Bombardman Topu

Gümüşgöl Şafağı

Delifişek Jinx Kostümleri

Jinx şampiyonu oldukça popülerdir ve herkes bir kerede olsa seçimini Jinx'ten yana yapmıştır. Bu sebepten olsa gerek pek çok farklı tarzda kostümü bulunmaktadır. Bu sezonda da League of Legends bir sürprizle geleceğe benziyor;

Klasik Kostüm

Mafya Kostümü

Havai Fişek Kostümü

Avcı Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü

Oyuncak Ustası Kostümü

Uzay Serüveni Kostümü