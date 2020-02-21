Jimnastikte Hamza Yılmaz finale yükseldi

Artistik Jimnastik 2020 Dünya Kupası serisinin ilk ayağı, Avustralya’nın Melbourne şehrinde dün başladı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen kupaya 5 milli sporcumuz; Ümit Şamiloğlu, Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Hamza Şamil Yılmaz katıldı.

Kupanın ilk gününde, halka, kulplu beygir ve yer aletlerinde elemeler yapıldı.

Halkadaki sporcumuz Hamza Şamil Yılmaz 13.200 puanla 6. sıradan finallere kaldı. Diğer iki alette ise sporcularımız ilk 8 arasında yerini alamadı.

Finaller hafta sonu yapılacak.