Jimnastikte final günü

Almanya’nın Stuttgart kentinde devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın bireysel aletlerde final heyecanı bugünden itibaren yaşanmaya başlayacak. Türkiye’nin 3 final başarısı gösterdiği şampiyonada önce halka aletinde İbrahim Çolak madalya için mücadele verecek.

Final TSİ 20.06’da başlayacak

2017’deki Dünya 5.’liği sonrası kariyerinde ikinci kez halka aletinde finale çıkma başarısı gösteren milli sporcumuz aynı zamanda bir ilki başarmaya çalışacak. 8 seri elemesi sonrası tüm rakiplerini geride bırakarak 14.858 puanla lider olarak finale kalan Çolak hem kürsü hem de olimpiyat kotası için yarışacak. Halka aletinin final programı TSİ 20.06’da başlayacak. 24 yaşındaki cimnastikçi eğer kürsüde yer alırsa, Türk cimnastik tarihinde Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk sporcumuz olacak. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmeyi başarmıştı. Cimnastikte daha önce tek madalyamız Ümit Şamiloğlu tarafından 2003’te Avrupa 3.’lüğüyle gelmişti.

Olimpiyat şansı sürüyor

Halka finaliyle genel tasnif ya da takım kategorisinde kota almamış ilk 3 isim ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanacak. Halkada İbrahim Çolak’la birlikte kota alamamış 4 isim; Fransa’dan Aid Said, İtalya’dan Ladodio, Ermenistan’dan Tovmasyon ve Yunanistan’dan Petrounias bulunuyor. Yani milli sporcumuzun kota elde etmesi için bu 4 sporcudan en az 1’ini geride bırakması gerekiyor. Çolak kota almayı başarırsa, halkada bunu başaran ilk sporcumuz olurken, erkeklerde 2016’da Rio’ya giden Ferhat Arıcan’dan sonra olimpiyata gidecek 2. cimnastikçimiz olacak.