Jimnastikte Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder madalya için yarışacak

Polonya’da devam eden Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda 7 final şansı yakalayan Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder bugün TİS 14.00’te başlayacak genel tasnif (tüm aletlerde) final müsabakalarında mücadele edecek.

Genel tasnif eleme turu sonunda Ahmet 84.798 puanla, iki Rus sporcunun ardından 3. sırada, Ferhat ise 83.298 puanla 5. sırada yer almıştı.

Öte yandan Ahmet bireyselde yer, paralel ve barfikste, Ferhat da kulplu beygir ile paralelde de madalya şansı arayacak.

Dünkü kadınlar elemelerinde Demet Mutlu, Nazlı Savranbaşı ve Doğa Özgöçmez finallere kalamadı.