Jimnastikçilere milli davet

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor sporcuları Victoria Sidorova, Işıl Alaş ve antrenör Sara Staykova, Trabzon'da toplanacak Ritmik Jimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampına davet edildi.

Muratpaşa Belediyespor'un iki başarılı jimnastikçisi Victoria Sidorova, Işıl Alaş, antrenörleri Sara Staykova'yla birlikte milli takım kampına davet edildi. Bu yıl katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler elde eden sporcular, 19- 25 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da toplanacak ritmik jimnastik yıldızlar - gençler kategorisi Milli Takımlar Gelişim Kampına katılacak.

Muratpaşa Belediyespor'un milli jimnastikçisi Işıl Alaş (13), bu yıl düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası'nda 3'üncü olurken İstanbul Bosphorus Cup'u ise 2'nci tamamladı. Kulübün sporcusu Victoria Sidorova(14) ise Türkiye Gençler, Bosphorus Cup ve İstanbul Cup'ta altın madalya kazanırken Yunanistan'da düzenlenen Aphrodit Cup'ta ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen Queen Margarita Cup'ta ise 3'üncü oldu.

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