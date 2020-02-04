Olimpiyat ve Atletizm şampiyonalarının jimnastik dalı estetik ve zarafet sunmasıyla farkını ortaya koyuyor. Yer jimnastiğinde, bir kuğu gibi hareket eden sporcular, izleyenlere göz ziyafeti çekiyorlar. Aletli jimnastiklerde sporcular, esneklik ve dayanıklılığı gösteriyorlar.

Türkiye’de de son yıllarda büyük rağbet gören bu spor dalı, yeni şampiyonlar çıkararak, popülerliğini koruyor. Küçük yaşlarda başlanması gereken bu spor dalına çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Jimnastik hakkında bilmek istediğiniz bütün bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Jimnastik Sporu Nedir?

Fransızca gymnastique kökenli olan bu spor branşı, dilimize jimnastik ve cimnastik olarak geçmiştir. Vücudu geliştirmek, güçlendirmek, esneklik kazandırmak amacıyla aletli veya aletsiz olarak yapılan tüm egzersizlere jimnastik denir. Jimnastikte önemli olan düzenli hareketler ve hareketlerin birbiriyle uyumudur.

Okullarda Beden Eğitimi derslerinde, spor salonlarında ve evlerde bu egzersizler uygulanmaktadır. Yunan uygarlığı döneminde soylu çocuklarının sporu olarak kabul edilen jimnastik, günümüzde kitle sporu olarak kendini gösteriyor.

Jimnastik Nasıl Yapılır?

Jimnastik, esneklik ve dayanaklılık gerektiren bir spor dalı olduğu için küçük yaşlarda başlanması gerekiyor. Küçük yaşlarda kaslar sertleşmediği ve vücut daha rahat şekil aldığı için çocuğunuzu küçük yaşlarda bu spor dalıyla tanıştırabilirsiniz.

Erkek ve kızlarda farklı hareketler bulunuyor. Erkekler aletsiz olarak yer hareketleri, aletli olarak da barfiks, beygir, halka ve paralel hareketleri yapıyorlar. Kızlar da yer hareketleri, atlama beygiri, denge ve paralel hareketleri yapıyorlar.

Yer hareketlerinde belirli hareketler bulunuyor. Düzenli ve estetik açıdan zıplama, parende atma, takla atma hareketleri yapılıyor. Aletli hareketlerde, puan olarak değerlendirilecek, ters dönme, takla atma, kollar üzerinde durma hareketleri yapılıyor.

Spor salonlarında vücuda esneklik ve form kazandırmak için jimnastik egzersizleri de yapabilirsiniz. Fitness hocaları eşliğinde bacak açma, germe, kol, bacak ve kalça kaslarını sıkılaştırma egzersizleri yapabilirsiniz.

Jimnastik ve spor salonlarında yapılan esneklik ve dayanıklılık egzersizlerini evinizde de düzenli olarak yapabilirsiniz. Bu hareketleri istediğiniz yaşta yapabilirsiniz.

Jimnastik Sporu Nasıl Öğrenilir?

Jimnastik sporunda esneklik ve dayanıklılık çok önemlidir. Hareketler olarak da zıplama, takla atma, atlama ön plana çıkıyor. Jimnastiğe başlarken fiziki güç, denge ve koordinasyon üzerinde duruluyor.

Çocuğunuzun jimnastik sporcusu olmasını istiyorsanız, fiziki durumuna göre 3 yaşından itibaren başlatabilirsiniz. Profesyonel bir sporcu olabilmesi için profesyonel eğitim veren bir jimnastik salonuna yazdırmanız gerekiyor.

Çocukların yaşına ve fiziki durumlarına göre hareketler basitten zora doğru öğretiliyor. Yer ve aletli hareketler öğrencilere öğretiliyor. Sporcuların denge alışkanlığı kazanmaları için öncelikle tramplen üzerinde zıplama hareketleri yaptırılıyor.

Sporcuların, özellikle çocukların hareketleri yaparken sakatlanmamaları için vücut esnekliği üzerinde duruluyor. Antrenmanlarla sporculara esneklik kazandırılıyor. Zıplama, sallanma, köprü kurma, bacak açma hareketleriyle esneklik kazandırılmaya çalışılıyor.

Jimnastiğin Branşları Nelerdir?

Jimnastik; artistik, ritmik ve genel olmak üzere 3 branşa ayrılmıştır.

Artistik jimnastik;

Erkekler için; Yer, kulplu beygir, halka, atlama beygiri, paralel, barfiks

Bayanlar için; Atlama beygiri, kız paraleli, denge, yer, asimetrik dalları bulunuyor.

Ritmik jimnastik; Sadece bayanların yarıştığı bir spor dalıdır. Bayanlar; oyunculuk, bale, müzik ve pandomim sergileyerek hareketleri icra ediyorlar. Hareketlerinde; çember, top, kurdele, ip, lobut eşyalarından birini kullanıyorlar.

Genel jimnastik; Gösteri amaçlı yapılıyor. Her ülkenin kendi yarışma kuralları geçerlidir. Hareketler; serbest spor kıyafetleriyle müzik eşliğinde yapılır. Diğer branşlarda bireysel yarışılmasına rağmen, bu branşta gruplar ön plandadır. Alet kullanmak serbesttir. Dans ve belirli bir tema işlenerek çeşitli jimnastik hareketlerini yapıyorlar.

Her alette hem zorunlu hem de serbest hareketler bulunuyor. Zorunlu hareketler komitenin belirlediği, yapılması mecbur hareketlerdir. Serbest hareketler ise, yarışmacıların kendi oluşturdukları koreografilerden oluşuyor.



