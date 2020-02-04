Jimnastik, vücudun düzenli hareketler ile fizik yapısını geliştirmeyi sağlayan spor biçimidir. Dünyanın her yerinde gerek fiziki gelişim gerekse de sağlık açısından uygulanan bir spordur. Bu spor ise Türkiye'de de federasyon tarafından resmi spor dalları arasında yer almaktadır.

Jimnastik genel itibari ile vücudun fiziki hareketlerine bağlı olarak gelişimini sağlamaktadır. Diğer yandan fiziksel yapının da değişmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla jimnastik fiziksel gelişimi hedefleyen birçok sporları kapsamaktadır.

Jimnastik Nedir?

Jimnastik fiziksel gelişimi sağlayan hareketlerin tümü için tanımlanabilir. Diğer yandan genel bir spor tanımı da olmaktadır. Bu sebeple jimnastiğin farklı bölümleri bulunur. Bölümlerinin tamamı da jimnastiği tanımlasa da tamamı bir spor dalı olarak bulunmamaktadır. Bazı bölümlerse jimnastik dalından bağımsız amaçla da yer alabilmektedir.

Örneğin tıbbi jimnastik; Spor dalı olarak tanımlanmayan, ağırlıkla bilim çalışmalarında uygulanan ve iyileştirmeyi esas alan bir bölümdür. Jimnastiği tanımlayan bölümde yer alıyor olsa da fiziksel gelişimin dışında farklı amaçla bulunur. Dolayısıyla jimnastik dalından bağımsız olarak bulunmaktadır.

Jimnastiğin Bölümleri

Artistik, Ritmik ve Genel Jimnastik olarak üç kısma ayrılır jimnastik. Aletli jimnastik de jimnastiğin belirtilen üç kısmına dahildir. Sebebiyse aslında artistik jimnastiğin, aletli jimnastikle aynı anlama gelmesinden kaynaklıdır. Ülkemizde eski adı ile kullanılan Aletli Jimnastik, bugünkü Artistik Jimnastik olmaktadır. Belirlenen üç kısmın dışında bağımsız da yer alabilen jimnastiğin bölümleri ise;

• Artistik jimnastik, modern ritmik jimnastik, oda jimnastiği, aletli jimnastik, aletsiz jimnastik, eğitici jimnastik, düzeltici jimnastik, tıbbi jimnastik, cambazlık jimnastiği ve atletizm öncesi jimnastik şeklinde yer almaktadır.

Artistik Jimnastik Kuralları

Yukarıda da belirtildiği üzere aletli jimnastikle aynı anlama gelmektedir. Kimi zaman artistik ismiyle kullanılırken, kimi zaman da aletli ismiyle kullanılır. Ancak federasyonun kullandığı isim 'artistik' olmaktadır.

Artistik jimnastiğin bir diğer adıysa sanat jimnastiğidir. Sanatsal anlamına da gelen bir jimnastik bölümüdür. Erkek ve bayan olmak üzere kendi branşlarına özel kuralları bulunur. Erkekler 6 aletle yarışırken, bayanlarsa 5 aletle yarışmaktadır.

Erkekler için alet ölçüleri belirlediğinde yarışmaya dahil olmaktadır. Erkekler için kullanımı bulunan aletlerse; Halka, Atlama Beygiri, Paralel, Barfiks, Yer ve Kulplu Beygir olarak yer almaktadır. Yarışmaya dahil olacak zaman da ölçüsü ile tanımlanan şekilde başlanır.

Bayanlar içinse belirtilen 5 alet; Atlama Beygiri, Kıs Paraleli, Asimetrik Paralel, Denge ve Yer olarak bulunur. Bayanlar için de alet ölçüleri tanımlanmaktadır. Yarışmaya dahil olacak zaman da aynı şekilde ölçüsü belirlenir.

Pasif Jimnastik Nedir?

Pasif jimnastik, vücuda radyo dalgası verilmesi sonucunda kasların hareket etmesine denir. Dolayısıyla pasif jimnastiğin bir spor dalı olduğu söylenemez. Halihazırda federasyonda da yer almamaktadır.

Kasların hareket ettirilmesi işlemi anlamına gelen pasif jimnastik ile çalışmayan kaslara radyo dalgaları uygulanır. Kaslar otomatikman hareket halinde bulunur. Bu sayede pasif jimnastik de tıpkı genel jimnastiğin tanımı gibi; fiziksel gelişimi sağlar.

Ritmik Jimnastik Nedir? Ritmik Jimnastik Hareketleri

Ritmik jimnastik, İsveç kökenli bir spor olarak bulunmaktadır. Müzik ve bale ile birlikte yapılan ritmik jimnastik, oyunculukla da yapılabilmektedir. Ülkemizde de kendine özgü puan sistemiyle diğer yarışma branşları gibi jimnastiğe dahil olmuştur. Erkekler için bu branşta yarışma bulunmamaktadır, sadece bayanların katılabileceği kuralı yer almaktadır.

Genel jimnastik ise kendine özgü bir kuralı bulunmayan branştır. Her ülke kendi koyduğu kuralları ile yarışma kurallarını belirleyebilmektedir. Genel jimnastik gösteri amacı ile yapılan; müzik, dans ve spor eşliğinde uygulanabilen, kendine özgü kurallar da oluşturulabilen branş olmaktadır. Dolayısıyla yapılacak yarışma için erkek-bayan şeklinde kurallar da düzenlenebilir.