Ekim ayında, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye üst üste tarih yazdı... Halka aleti finalinde müthiş bir performans ortaya koyan ve rakipleri geride bırakan İbrahim Çolak ülkemize cimnastik branşında ilk altın madalyayı kazandırdı. Türkiye bu tarihi başarının sevincini yaşarken bir zafer haberi de Ahmet Önder’le gelmişti. Milli cimnastikçi paralel aletinde Dünya ikincisi olarak sevincimizi ikiye katlamıştı. Çünkü, Türkiye daha önce hiç madalya alamadığı Dünya Şampiyonası’nı çifte madalya ve 4 olimpiyat kotasıyla tamamlamıştı. 2019’da kazandıkları tarihi madalyalarla Türkiye’ye büyük gurur yaşatan iki cimnastikçimizi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

En büyük tebrik

Kabulde sporcularımızın yanı sıra Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Çotuk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Federasyon Başkanı Suat Çelen ve sporcuların antrenörü Yılmaz Göktekin de hazır bulundu. Külliyede basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.