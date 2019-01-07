Jimmy Floyd Hasselbaink: 'Beşiktaş beni transfer etmek istemişti'

Atletico Madrid ve Chelsea'nin eski golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink'ten yıllar sonra Beşiktaş itirafı geldi.

Sky Sports'ta yayınlanan Transfer Talk programına konuşan Hollandalı eski santrfor, Chelsea'den ayrılık sürecini anlatırken o dönemde Siyah Beyazlılar'ın da kendisini istediğini söyledi.

İşte 46 yaşındaki eski futbolcunun ağzından Middlesbrough'ya transferi sürecinde yaşananlar:

"Barcelona'yla anlaşmıştım!"

"Barcelona ile ücret konusunda anlaşmıştık. Louis van Gaal, o dönem Barcelona'yı çalıştırıyordu ve beni istiyordu. Patrick Kluivert için rekabet yaratabilecek bir santrfor arayışındaydı.

Chelsea de Barcelona ile transfer konusunda anlaşmılştı. Hafta sonunda Manchester United'la oynayacaktık ve Claudio Ranieri bana oynamak isteyip istemediğimi sordu. Çünkü Barça'ya gideceğimi biliyordu. Son maçımı oynayıp öyle ayrılmak istedim."

"Transfer yattı!"

"Manchester maçında Phil Neville tarafından ayak bileğime darbe aldım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bileğim burkulmuştu ama Barça'yla olan anlaşmamı bitiren şey bu değildi.

Transferin yatmasının asıl sebebi, Valencia'nın Barcelona'yı yanılmıyorsam 3-1 yendiği maçtı. Ertesi sabaj Van Gall kovuldu ve bu nedenle anlaşmamız da suya düştü."

Beşiktaş ve Milan...

"Chelsea'den ayrılmaya zorlanmıştım. Jose Mourinho, Didier Drogba ve Mateja Kezman takıma dahil olmuştu ve yönetim, menajerimi çağırdı. Bana bonservisim elimde gidebileceğimi söylediler.

Beni kapı dışarı etmek sitediler. Mourinho konuyla ilgili benimle konuşmadı. Futbol böyle bir şey. O dönemde Beşiktaş ve Milan beni istemişti ama ben İngiltere'de kalmak istedim.

Zaten Shevchenko Milan'da forma giyiyordu ve tek forvet oynuyorlardı. Ben 32 yaşındaydım ve oynamak istiyordum. Oysa Milan, beni yedek olarak düşünüyordu. Bunu kabul etmedim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler