Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sıkı şekilde önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz” diyen Durmaz, “Buraya gelirken Türkiye’deki en büyük kulübe transfer olacağımı düşünerek tercihimi yaptım. Fatih Hoca’dan da böyle bir istek geldiğinde çok fazla düşünmedim. Fatih Hoca gibi biri sizi isteyince iki kere düşünmeye gerek kalmıyor” dedi.

“Kondisyoner Alberto Bartali lig öncesi bizi iyi hazırlıyor” diyen Jimmy Durmaz “Fatih Terim ne istediğini bilen, oyun tarzı bellli bir teknik direktör. Geçen sezon 8 ve 10 numara oynadım. Bu sene de böyle devam etmek isterim. Ama hocam ne derse orada oynarım. Büyük takımlarda rekabet olmalı. Bu durum benim için sorun değil” açıklamasını yaptı.

İsveç Milli Takımı'nda oynayan futbolcu “Ibrahimovic’in Los Angeles’taki son senesi. Ona Galatasaray’ın büyüklüğünü anlattım ve biraz da baskı kurdum üzerinde” ifadesini kullanırken bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı olmak istediklerini söyledi.