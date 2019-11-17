Jimmy Durmaz: Ya ben ya kaptan gidecekti

Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasını 'makul' bulduğunu söyleyen Durmaz, "Ya Selçuk İnan ya ben dışarıda kalacaktım. Futbolda böyle kararlar olabiliyor. Ben Galatasaray'da mutluyum ve şans gelecektir. Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Fantastik bir kulüpteyim" açıklamasını yaptı.

YEDEKLER ÇOK FARKLI: 4-0

Milli maçlar için verilen arada sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi karşısında yedek oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıkan G.Saray, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken golleri Jimmy (1), Selçuk (47), Emre Mor (57) ve Adem (84 pen.) kaydetti.

YUSUF GÜNAY'IN ANNESİ VEFAT ETTİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti. Ayşe Günay'ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler köyü aile kabristanlığına defnedilecek.

(Sabah)