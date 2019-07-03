Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı hazır!

Galatasaray, Jimmy Durmaz’la 3, Şener Özbayraklı ile 2 yıllığına anlaşma sağladığını açıkladı. Jimmy’nin, 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti alacağı belirtildi. Şener’e ise; 2019- 2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeneceği belirtildi. Ayrıca iki transfer, sağlık kontrolünden geçti. Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği iki futbolcu da, yarın başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak ve kamp programındaki yerini alacak.