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Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'te

Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz resmen Fatih Karagümrük'te. Kırmızı siyahlılar, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Ligde 30 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon bonservisi Galatasaray 'da bulunan ancak Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, 30 Süper Lig maçında 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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