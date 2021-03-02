League of Legends, şampiyon olarak Jhin karakterini ilk çıkardığı zaman metanın en güçlü ADC / nişancılarından biriydi. Fakat oyuna sonradan getirilen yama ve sezon güncellemelerin ardından çok fazla tercih edilmeyen bir şampiyon haline gelmiştir. Peki, S11 yeni sezonda Jhin şampiyonu üzerinde ne gibi değişiklikler yapıldı.

Virtüöz Jhin

Virtüöz Jhin, cinayetlerin bir sanat olduğuna inanan, bunun yanında oldukça titiz davranan cani bir psikopattır. Lonia hapishanelerinde çürüdüğü zamanlarda bir anda serbest bırakılan bu seri katil, şimdilerde kendisini serbest bırakan Lonia meclisinin emrinde suikastlar düzenliyor.

Silahına adeta bir sanatçının fırçası gibi bakan Jhin, ortaya çıkardığı dehşet eserleri ile gurur duyuyor. Böylece hem kurbanlarına hem de onun bu caniliğine şahit olanların yüreklerine korku salıyor. Tüyler ürpertici sanki bir tiyatro sahnesi gibi cinayet işleyen Jhin, her daim dehşetin mesajını veriyor.

Virtüöz Jhin Oynanış Biçimi

Oyunda yapılan değişiklikler sonucunda Jhin karakterini tercih etmeyenlerin yanı sıra hala Jhin şampiyonundan vazgeçmeyenler olduğu da bir gerçek. Jhin şampiyonunu oynayan kişinin asli görevi takımı sırtında taşımasıdır. Jhin şu an metada olmayan bir şampiyon fakat karakterin oynanma şeklinden bahsetmekte yarar var.

Jhin şampiyonunun Suflör adında bir silahı mevcuttur. Bu silah olağanüstü bir hasar vermesi için tasarlanmıştır. Fakat aynı zamanda oldukça hassas bir araçtır. Haznesinde yalnızca 4 mermi taşıyan bu silah sabit bir hızla atış yapmaktadır. Karanlık büyü ile donatılan dördüncü mermi kritik vuruş için tasarlanmıştır. Kritik vuruş rakibe fazladan hasar verir.

Jhin şampiyonunun silahı her kritik vuruş yaptığında karaktere ilham vererek, bir süre şampiyonun daha hızlı hareket etmesini sağlamaktadır. İlham Ateşi yani klavyeden Q yeteneği rakibe büyülü bir fişek atar. Atılan bu fişek en az 4 hedefe isabet eder. Verilen hasar ise katlettiği her hedef başına artmaktadır.

Trajedi olarak adlandırılan klavyeden Q yeteneğinde ise karakter bastonunu savurarak muazzam menzile sahip bir atış yapar. Bu atışlar minyonları ve canavarları delip geçse de rakip şampiyona isabet ettiğinde durur. Durmasının sebebi ile daha önce Jhin’in takım arkadaşlarının saldırısına uğrayan , Jhin'den hasar alan ya da Nilüfer Kapanlarına yakalanan hedefleri yere sabitlemektedir.

Esaret Çiçeği skili klavyeden E yeteneği, Jhin karakterinin üzerine basıldığında filizlenen bir kapandır. Bu kapan konumlandığı alanda rakiplerini yavaşlatır. Ardından keskin yapraklar saçarak patlar. Bu da rakibin hasar almasına sebebiyet verir. Son olarak Sen Perde skili yani klavyeden R yeteneği ise Jhin karakterinin silahını omzuna alarak ateşlediği mega bir toptur. Bu şekilde silah 4 atış yapabilir. Bu atışlar minyonları ve canavarları delip geçer ve yine isabet ettiği rakip şampiyonda durur. Böylece rakipleri sakatlar, yavaşlatır ve hasar almalarını kolaylaştırır.

Virtüöz Jhin S11 Rün Dizilimi

Jhin şampiyonunun genelde rün dizilimi; İsabet, Büyücülük, Ayağı Çabuk, Mutlak Odak, Şifa Taşkını, Yaklaşan Fırtına, Efsane: Kan ve Son Darbe şeklindedir.

Jhin Şampiyonu Yeni Rünler;

İsabet

Büyücülük

Ayağı Çabuk

Mutlak Odak

Zafer

Yaklaşan Fırtına

Efsane: Kan

Son Darbe olmak üzere;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Virtüöz Jhin S11 Yetenek Skilleri

Jhin şampiyonunun yetenek skillerinde ilk olarak klavyeden Q yeteneği yani İlham Ateşi açılır ve yine Q ile fullenir.

Jhin yetenek skilleri;

İlham Ateşi: 1- 4- 5- 7- 9

Trajedi: 2- 8- 10- 12- 13

Esaret Çiçeği: 3- 14- 15- 17 -18

Son Perde: 5- 11- 16

Virtüöz Jhin S11 Counter

Jhin bazı şampiyonlara karşı güçsüzdür. Bu şampiyonlar ise;

Hecarim

Azir

Blitzcrank

Virtüöz Jhin Full Build S11 Eşya Dizilimi

Şampiyon Jhin’in eşya dizilimi ise;

Başlangıç itemleri: Doran'ın Kılıcı ve Can İksiri'dir

İlk İtemler: Ebedi Kılıç ve Statik Hançer

Oyun Sonu Full Build: Ebedi Kılıç, Statik Hançer, Bombardman Topu, Fırtınabiçen, Atiklik Çizmeleri, Koruyucu Melek

Alternatif İtemler: Gecenin Kıyısı, Draktharr'ın Gece Kılıcı ve son olarak Hayaler Dansçıdır.