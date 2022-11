Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası öncesi yönetimle bir araya gelen Jorge Jesus, "İlk olarak stoper almalıyız" isteğinde bulundu. Luan Peres'in ciddi sakatlığı nedeniyle Attila Szalai'yi 25 maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli hoca, ilk sistemi olan üçlü savunma kurgusuna dönebilmeyi ve elinin güçlenmesini istiyor.









ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi ise uzun yıllar sonra taraftarı heyecanlandıran ve yarıştığı kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Jesus'un isteklerini yerine getirmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Yönetim ocak ayını beklemeden stoper için çalışmalara başladı.

TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, rotasyonlarıyla ezber bozarken vazgeçmediği tek isim Attila Szalai oldu. Macar stoper, 2'si milli, toplam 27 maçta 2 bin 380 dakika oynayarak Türkiye'de en çok süre alanlar listesinde ilk sırayı kimseye bırakmadı.

DÜNYADA 14. SIRADA

Tüm dünya ligleri göz önünde bulundurulduğunda ilk sırasında Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic'in olduğu listede 14. sırada kendine yer buldu. 27 yaşındaki kaleci 30 maçta 2 bin 730 dakika süre aldı. Onu Kızılyıldız'ın kalecisi Milan Borjan 30 maçta 2 bin 700 dakika ile takip etti.









Türkiye listesinde Szalai'yi takım arkadaşı Altay Bayındır aldı. Sarı-lacivertli eldiven, 25 maçta 2 bin 280 dakika oynadı. Başakşehirli Ndayishimiye (24 maç-2001 dakika), Trabzon'dan Eren Elmalı (23 maç-1989 dakika) ve F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu (22 maç-1903 dakika) ilk 5'i oluşturdu.

YERLİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre; kadroda yabancı sayısının çokluğu, yönetimi şu an için yerli isimlere yöneltmiş durumda. Adana Demirspor'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Samet Akaydın listeye alındı.





BONSERVİSİ YÜKSEK

28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Adana Demirspor'un 3 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var. Sarı-lacivertliler, yaz ayında Kaan Ayhan için nabız yoklamış ancak Sassuola kulübü 7 milyon talep edince transferden çekilmişti. Yönetim Kaan için yine şansını deneyecek ancak 4 milyon Euro'dan fazla bir rakama çıkmayı düşünmüyor.

CAN BARTU İÇİN SAHADALAR

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı "Her Ay Bir Turnuva Projesi"nin üçüncü ayağı olan Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası, 5 ülkeden 16 takımın katılımı ile başladı. Beşiktaş , Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra İtalya'dan İnter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid ve Villarreal de turnuvaya katılan kulüpler arasında yer alıyor. Başlama vuruşunu Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ile Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı turnuvada takımlar 4'erli 4 grupta karşı karşıya gelecek.