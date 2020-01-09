Süper Lig'de ilk devrede yabancı futbolcularından beklediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, 3. imzayı Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika'ya attırdı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı iddia edilen başarılı futbolcu, Galatasaray'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan 1,74’lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Jesse Tamunobaraboye Sekidika, Galatasaray'da 28 numaralı formayı giyecek.

Jesse Sekidika kimdir?

14 Temmuz 1996 Nijerya doğumlu olan Jesse Sekidika 1.74 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Eskişehirspor Nijeryalı futbolcuyu Napredak takımından 2018 yılında 60 bin Euro karşılığında tranfser etmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Eskişehirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 6 gol atan Sekidika bu sezon ilk yarıda 16 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Jesse Sekidika sağ kanat dışında sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun transfermarkt piyase değeri ise 450 bin Euro...

'Bruma ve Onyekuru gibi diyebiliriz'

Eski teknik direktörü Fuat Çapa da Sekidika'yı şöyle yorumlamıştı: Eskişehirspor teknik direktörüyken Jesse'yi denemek için idmanlara çağırmıştık. Denedikten sonra 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Transfer yasağımız olduğu için 6 ay kadar futbol oynamadı, yasak kalktıktan sonra bize katkı sağlamaya başladı. Onyekuru, Bruma, Rodrigues stilinde bir futbolcu. Jesse çok özellikli, çabuk olan bir kanat oyuncusu ve birebirde çok etkili bir oyuncu. Gol yüzdesi de yüksek. Yaşı da genç olması nedeniyle gelecek açısından çok katkı sağlayacak ve iyi yerlere gelebilecek bir potansiyel diyelim. Verimlilik açısından bakacak olursak Bruma ve Onyekuru gibi diyebiliriz. Onyekuru'dan geri kalmaz. Bruma da ilk geldiğinde maliyeti ve verimlilik açısından çok eleştirilmişti. Jesse'nin yeteneği onların biraz daha önünde, çünkü ligi biliyor. Nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Savunmada da verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan birisi. Hedefleri olan bir oyuncu.