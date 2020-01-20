Jesse Sekidika Galatasaray’da ilk maçına çıktı
Denizlispor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Jesse Sekidika Galatasaray’da ilk maçına çıktı. Nijeryalı futbolcu, 86. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta Sarı Kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray’ın, Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı ve 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı devre arasındaki yeni transferlerinden Jesse Sekidika, Denizlispor önünde teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroya alındı.
Nijeryalı kanat oyuncusu, 86. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girdi ve yeni takımının formasını ilk kez giydi.
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