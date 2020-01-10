Jesse Sekidika: Bu daha başlangıç!

Sekidika'nın Altay maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

İlk maçımdı, çok mutluyum. Teklifi aldığımdan beri bu anı bekliyordum. Oynadıkça daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bu daha başlangıç, daha yeni başlıyoruz. Şu an benim konsantrasyonum sadece Galatasaray üzerine. Buraya gelmeyi çok istiyordum. bu da gerçekleştiği için çok mutluyum. Kimin forma giyeceğine hoca karar verecektir, ben sadece sonuna kadar çalışacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Büyük hedeflerin parçası olmak istiyorum"

Burası çok büyük bir camia ve büyük hedefleri var. Ben de bu büyük hedeflerin parçası olmak ve bu hedeflere giden yolda pay sahibi olmak istiyorum. Buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri de hocamızın genç oyuncuların üzerine titremesi ve onları geliştirmesi... Umarım ben de ona layık olurum. Taraftarımızın desteğini de biliyorum. Onalrın bu desteğine sonuna kadar karşılık vermek için çok çalışacağım.