Jess Thorup: Sivasspor güçlü bir takım

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor 'u 2-1 yenen Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Beklediğimiz gibi bir takımdı. Çok güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Ceza sahasına uzun toplarla yaklaşmaya çalıştıklarını biliyorduk. Bunu iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Topu ayağımıza aldığımızda da iyi pozisyonlar bulduk ve bunları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.