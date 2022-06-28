Ankaragücü, transferde bombayı patlattı ve bir dönem Real Madrid, PSG gibi takımların formalarını giyen 29 yaşındaki İspanyol forvet Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. İsmi daha önce 3 büyüklerle de anılan yıldız golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Ankaragücü'nün bu hamlesi spor kamuoyunda yüksek ses getirdi. Kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen İspanyol forvetin kariyeri de imzaların resmen atılması sonrası merak konusu oldu. Hafızalarını tazelemek isteyen futbolseverler, Jese Rodriguez kimdir, kaç yaşında? Jese Rodriguez nereli, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Jese Rodriguez kimdir, kaç yaşında? Jese Rodriguez nereli, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?

Tam adı Jese Rodriguez Ruiz olan yıldız golcü, 26 Şubat 1993'te İspanya 'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Santa Cruz de Tenerife şehri ile birlikte başkenti olan Las Palmas de Gran Canaria'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan, 2003-2005 arası El Pilar'da, 2005-2007 arası ise Gran Canaria'da forma giyen Jese, Real Madrid'in dikkatini çekti. Dünya devi Madrid'in altyapısında dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu, Castilla'da attığı gollerle ön plana çıktı ve A takım kadrosuna dahil edildi.

2012 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 5 golle krallıkta zirvede yer alan Jese'nin ilerleyen yıllarda üst düzey bir forvet olması bekleniyordu. Castilla'da 80 maçta 33 gol, 18 asistle oynayan Jese, 2011-2016 yılları arasında oynadığı Real Madrid'de ise 94 maça çıktı.

2012'de İspanya U19 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Jese, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

18 gol, 15 asistle skora katkı sağlayan yıldız golcü, İspanyol temsilcisi ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'er kez La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Real'de Avrupa'nın gözde forvetleri arasında yer alan Jese, Ağustos 2016'da 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye transfer oldu. Parc des Princes'te düzenlenen imza töreniyle 5 yıllık imza yıldız forvete sevgilisi Aurah Ruiz de eşlik etmişti. Jese Rodriguez-Aurah Ruiz yıllardır süren çalkantılı ilişkileri ile gündemden düşmezken İspanyol forvet yeni takımında beklentilerin altında kaldı.

Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan ve yokları oynayan Jese, Ocak 2017'de ülkesine döndü ve kiralık olarak Las Palmas'a katıldı. Las Palmas'ta geçirdiği yarım sezonda 16 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Jese'nin bir sonraki durağı ise Stoke City oldu. Stoke City'de 13 maça çıkabilen ve 615 dakika sahada kalabilen İspanyol oyuncu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan ve PSG kadrosunda kendisine yer bulamayan Jese'nin kiralık serüveni devam etti. Ocak 2019'da Betis'e imza atan tecrübeli isim, 14 maçta 2 gol atabildi. Real günlerini mumla aratan ve bir türlü eski formuna kavuşamayan Jese, 2 milyon Euro ücretle Portekiz'in köklü takımlarından olan Sporting'e kiralandı. Burada da yokları oynayan İspanyol, 12 maçta 1 gol atabildi.

1 sezonluk Sporting macerası sonrası PSG'ye dönen Jese'nin Fransız ekibindeki serüveni tamamlandı. PSG, 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Jese'nin sözleşmesini Nisan 2020'de feshetti. Yaklaşık 1 sene kulüp bulamayan Jese, Şubat 2021'de Las Palmas'la sezon sonuna kadar anlaştı.

La Liga 2 ekibine 2. kez imza atan, ilk sezonunda 16 maçta 2 gol, 2 asist, 2. sezonunda ise 38 maçta 10 gol, 6 asistle oynayan Jese, önümüzdeki sezondan itibaren Ankaragücü forması giyecek. Asıl mevkisi forvet olan, kanatlarda da forma giyebilen Jese, profesyonel kariyerinde çıktığı 313 maçta 72 gol attı, 45 asist yaptı.

İspanya alt yaş gruplarının gözde isimlerinden olan 29 yaşındaki forvet, A takım forması ise hiç giymedi.