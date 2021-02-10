Alman devi Bayern Münih'in yıldızlarından Jerome Boateng'in model kız arkadaşı Kasia Lenhardt, çift olarak ayrılmalarından sadece bir hafta sonra evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki Kasia Lenhardt, salı günü Berlin'deki dairesinde cinayet şüphesi içermeyen bir durumda hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Kasia'nın Berlin'de karıştığı bir kaza sonrası Jerome Boateng, sevgilisiyle ayrıldıklarını açıklamıştı. İkili arasında ayrılık sonrası birbirlerine karşı ağır ithamlar varken Kasia, Boateng'in yalanları ve sadakatsizliği nedeniyle ilişkinin gerçekten bittiğini dile getirmişti.

Kasia Lenhardt, Boateng'i 'şeytan' olarak tanımlarken, "Kesinlikle konuşacağım ama kendimi toparlamam gerekiyor. Lütfen bana zaman verin. Karşılığını vereceğim. Çünkü hiç bu kadar aldatılmadım, kullanılmadım, yalanla karşılaşmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Kasia Lenhardt'ın ölüm haberi, arkadaşı Sara Kulka tarafından da doğrulandı. Kulka'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda da dikkat çeken ifadeler yer alıyordu:

"Huzur içinde uyu. Harika birisin. Seni özlüyorum ve sana 'hoşça kal' demeyi çok isterdim. Umarım şimdi huzuru bulursun. Umarım dilediğin şekilde gerçekler şimdi ortaya çıkar. Seni asla unutmayacağım. Senin gibi gülen birini tanımıyorum"

Berlin polisinden bir sözcü de, "Dün akşam 8:30 sularında Charlottenburg'da bir intihar şüphesiyle operasyon düzenlendi. Evde cansız bir kişi bulundu. Başka bir şahsın gerçekleştirdiğine yönelik herhangi bir kanıt yok" dedi.