Bayern Münih ile yollarını ayıran ve Lyon ile anlaşan Alman milli oyuncu Jerome Boateng, 2021 yılında ayrıldığı sevgilisinin 1 hafta sonra intihar etmesiyle gündeme gelmişti. Jerome Boateng, eski nişanlısı Sherin Senler'e saldırı iddiasıyla mahkemeye çıkartıldı. Boateng, iddiaları reddetse de mahkeme oyuncuyu suçlu buldu. Mahkeme, Boateng'i eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği için para cezasına çarptırdı. Savcı'nın 1 yıl 6 ay hapis talep ettiği oyuncuya, Münih yerel mahkemesi en üst sınırdan para cezasını uygun gördü.

Alman Bild gazetesi geçen yıl, Boateng’in tatildeyken Senler’e küçük bir cam mumluk fırlattığını ve dudağında yaraladığını sayfalarına taşımıştı.