Jerome Boateng'in Trabzonspor 'a transfer olacağı konuşuluyor. Yıllarca Bayern Munih'de forma giyen tecrübeli futbolcu bu sezon başında Lyon'a transfer olmuştu. Peki, Jerome Boateng kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi? Tüm detaylar ve Boateng'in kariyerine dair bilgiler bu haberde...

Jerome Boateng kimdir?

3 Eylül 1988 Almanya Berlin doğumlu olan Jerome Boateng 1.92 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Sağ bek de oynayabilen Alman futbolcu sağ yağını kullanıyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşidir.

Kariyerine 2002 yılında TeBe Altyapısında başlayan Boateng daha sonra Hertha alt yapısına transfer oldu. 2007 yılına kadar Hertha Berlin forması giyen 32 yaşındaki futbolcu 1.1 milyon Euro'ya Hamburg'a transfer oldu.

Yıldız futbolcu 3 yıl sonra Manchester City'nin yolunu tuttu. 12.5 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu ancak sadece 1 yıl sonra bu kez 13.5 milyon Euro'ya Bayern Munih'e döndü.

10 sezon boyunca Alman devinde sayısız başarıya imza atan Boateng ayrıca 74 kez Alman Milli Takım forması giydi.

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı. Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.