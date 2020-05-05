Jermaine Defoe'nun kaza yaptığı araç 53 bin Pound'dan satılıyor

Tottenham'ın eski oyuncusu İngiliz yıldız Jermaine Defoe'nun geçtiğimiz yıl kaza yaptığı kiralık lüks aracı, 53 bin Euro'dan satışa çıkarıldı.

05 Mayıs 2020, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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Jermaine Defoe'nun kaza yaptığı araç 53 bin Pound'dan satılıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Glasgow Rangers'a kiralanan Tottenham'ın eski golcüsü Jermaine Defoe, geçtiğimiz Eylül ayında geçirdiği bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti. 

Tecrübeli oyuncu, Range Rover'ın Sport SVR Urban modelini kiralamıştı ve kiraladığı bu araç ile bir trafik kazası geçirdi. Glasgow'da bir BMW ile çarpışan Defoe'nun kiralık aracı, kaza sonrası kullanılamaz hale gelmişti. 

Şimdi o hasarlı araç, kiralama şirketi tarafından 53 bin Pound'a satışa çıkarıldı. Kaza öncesinde aracın değerinin ise 119 bin Pound civarında olduğu belirtiliyor. 

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