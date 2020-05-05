Geçtiğimiz sezonun devre arasında Glasgow Rangers'a kiralanan Tottenham'ın eski golcüsü Jermaine Defoe, geçtiğimiz Eylül ayında geçirdiği bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti.

Tecrübeli oyuncu, Range Rover'ın Sport SVR Urban modelini kiralamıştı ve kiraladığı bu araç ile bir trafik kazası geçirdi. Glasgow'da bir BMW ile çarpışan Defoe'nun kiralık aracı, kaza sonrası kullanılamaz hale gelmişti.

Şimdi o hasarlı araç, kiralama şirketi tarafından 53 bin Pound'a satışa çıkarıldı. Kaza öncesinde aracın değerinin ise 119 bin Pound civarında olduğu belirtiliyor.