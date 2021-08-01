ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yılda pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD’li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek.

Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi’nde süre aldığı 32 maçta 9.8 sayı-4.4 ribaund-0.9 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 11 maçta 9 sayı-5.8 ribaund-1.5 asist ortalamalarını sergilemişti.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)