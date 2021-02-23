2019 yazında Barcelona'ya transfer olan Fransız yıldız Griezmann, Atletico Madrid performasının gerisinde kaldı.

2014-2017 yılları Barcelona forması giyen Jeremy Mathieu, Griezmann'ın Barcelona'ya katılmasını bir hata olarak nitelendiriyor.

RAC1'e açıklamalar yapan Mathieu, "Griezmann Atletico seviyesinde değil. Bence Barcelona'ya gitmesi bir hata. Atletico'da o çok önemli bir parçaydı ve Barça'da bu kadar önemi var mı bilmiyorum."

Bu sezon Katalan ekibiyle 34 maça çıkan Griezmann, 11 gol ve 9 asist üretti.

Lenglet için destek

Clement Lenglet, Cadiz'e karşısında yaptığı hatalarla sert eleştirilerle karşı karşıya kalmış sahayı gözyaşları içinde terk ettiği görülmüştü.

Fransız oyuncunun durumunu değerlendiren Mathieu, "Barcelona'da geçirdiğim son yılımda çok kötü bir zaman geçirdim. Torino'da Juventus'a karşı yenilginin benim hatam olduğunu hissettim. Soyunma odasında kendimi yalnız hissettim. Kimse destek vermedi. Benim için bu futbol değil. Artık herkes Lenglet'i eleştiriyor ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Denemeli, olumlu davranmalı ve elinden geleni yapmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ntv Spor