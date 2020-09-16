Jeremain Lens’ten mutlusu yok

Kara Kartal’ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, yedek başladığı Trabzonspor mücadelesine 73. dakikada dahil olup 74. dakikada şık bir gole imza atmıştı. Lig öncesindeki maçlarda ortaya koyduğu performans sebebiyle büyük eleştiri alan tecrübeli futbolcunun, bu golle birlikte öz güven tazelediği kaydedildi. Önceki gün yapılan takım çalışmasında oldukça pozitif bir görüntü sergileyen Lens’in moralli görüntüsü, teknik ekibi de memnun ediyor.