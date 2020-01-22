Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan Lens'i transfer etmek istediklerini ancak oyuncunun buna sıcak bakmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Ancak ihtimal her zaman var" dedi.

Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Jeremain Lens'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fox Sports'a konuşan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Hollanda Kupası'nda Fortuna Sittard ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada Lens'i istediklerini ancak 32 yaşındaki oyuncunun bu teklife sıcak bakmadığını ifade etti.

Hollandalı oyuncunun Kara Kartal'la 2.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

Lens'i kadromuza katmak istedik ancak o istemedi. Kulübüyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ara transfer dönemi bitene kadar bir kanat takviyesi yapacağız. Lens için her şey bitmedi.