Beşiktaş’ta kadroya takviye yapılabilmesi için seçeneklerden biri de oyuncu satışının gerçekleşmesi... İşte bu doğrultuda bir süredir gidebilecek oyuncular listenin en tepesinde Jeremain Lens vardı. Kara Kartal, kadroda yer alan futbolculara gelen teklifleri değerlendirmek ve maaş yükünü düşürmeyi hedefliyordu. Tam bu sırada Lens’e son olarak Suudi Arabistan’dan Daha önce Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın şu an başında olduğu Feyenoord’un peşine düştüğü konuşulan Hollandalı futbolcu için Arap yarımadasından bir ekibin Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı belirtildi.

Görüşmesi bekleniyor

Alınan bilgiye göre yapılan teklifin 1 milyon Euro civarında olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun yakın zamanda söz konusu Arap ekibiyle masaya oturacağı öne sürüldü. Bu sezon sonunda toplamda 2.3 milyon Euro kazanacak olan ve 2.5 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun gitmesi, yönetimi de mali açıdan bir hayli rahatlatmış olacak.