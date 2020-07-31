Jeremain Lens’e talip çıktı

Siyah-Beyazlılar’ın maliyeti yüksek olan oyuncularından Jeremain Lens’in performansı geldiği günden beri bir türlü vasatın üstüne çıkamıyor. Beşiktaş Yönetimi de 32 yaşındaki futbolcuyu yıllık ücreti nedeniyle elden çıkarmaya çalışırken, Lens’e sürpriz bir talip çıktı. Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar’ın, yıldız oyuncuyu en azından kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.