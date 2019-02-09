Jeremain Lens: Yapmam gereken şeyi yapıyorum

Süper Lig'de Bursaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş'ta Jeremain lens açıklamalarda bulundu.

Lens'in açıklamaları şöyle;

İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Maça iyi başladık, Burak ile güzel bir gol bulduk. 2. yarıda da yükselen öz güven sahaya yansıdı ve galibiyeti aldık. Yapmam gereken şeyi yapıyorum, normal olanı yapıyorum. Bazen iyi bir performans gösterebilmeniz için şansın da yanınızda olması gerekir. Bugün bir asist ile tamamladım, bu yüzden mutluyum. Burak umarım gollerine devam eder. Bu akşam çok güzel 2 gol attı, onun öz güvenini yükseltti bu. Taraftarımız çok güzel destek verdi, onlar devam ederlerse, biz ilk yarıdaki performansın çok daha iyisini gösteririz.