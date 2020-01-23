Jeremain Lens takımda kalıyor

Jeremain Lens ayrılmamakta kararlı... Daha önce Katar’dan gelen teklifleri geri çeviren Hollandalı oyuncu bu kez de Feyenoord’un teklifini kabul etmedi. Hollanda temsilcisi, yıldız oyuncuyu kiralamak adına Beşiktaş ile el sıkışsa da Lens’le anlaşamadı. Feyenoord 6 ay için tecrübeli kanat oyuncusuna 550 bin Euro önerdi. 32 yaşındaki oyuncu ise “Kulübüm ile görüşün, maaşımın geri kalan kısmını onlar ödesin” dedi. Feyenoord bu öneriyi Kara Kartal’a iletti ancak olumlu yanıt alamadı. Deneyimli futbolcu, Siyah-Beyazlılar’dan senelik 2.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.

‘Beşiktaş’ta kalmak istedi’

Transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat da açıkladı. Lens’i, Türkiye’ye getiren ilk adam olan Hollandalı çalıştırıcı, “Onu istedim ancak o Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. Kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi var. Taraftarımız merak etmesin zaman dolmadan birini bulacağız” dedi.