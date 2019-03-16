Jeremain Lens: İyi oynamasak da kazandık

Jeremain Lens'in maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Beşiktaş'ta Göztepe mücadelesinde ikinci yarı Necip'in yerine oyuna dahil olan Jeremain Lens 90 dakikayı değerlendirdi. Lens iyi oynamadıklarını ancak bu tür maçlarda kazanmanın da önemli olduğunu belirtti.

Bence çok iyi oynadığımız maçlardan birisi değildi ama ligde bazen böyle oynadığınız maçlarda da kazanmanız önemlidir. Çok iyi oynamasak da kazanmayı başardık.

Şampiyonluk yarışı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta liderle aramızda belirli bir fark var. Biz kendi maçlarımızı kazanıp daha sonra ne olacağına bakacağız.

3 hafta boyunca maç yapmayacağız. Umarım kimse sakatlık yaşamadan geri döner ve biz de kazanma serimize devam ederiz.

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