Jeremain Lens: Hocamız böyle uygun gördü

Ligde dün akşam Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Jeremain Lens ilk 11’de sahaya çıktı. Normalde kanat hattında forma giyen Hollandalı oyuncu, bu şansla 7 maç sonra ilk 11’de oynama fırsatı yakaladı. Maç boyunca ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan Lens, yine vasatı aşamadı. Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Deneyimli isim; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

‘Hayal kırıklığı yaşadık’

Mücadelenin ardından gazetecilerle görüşlerini paylaşan Lens, “Üzgünüz, ilk yarıdaki oyuna bakarsak, bundan daha fazlasını hak etmiştik. Başakşehir çok az fırsat yakaladı ve birini attı. Biz daha fazla fırsat yakaladık ama atamadık. Hayal kırıklığı yaşadık. Sağ bek sürekli oynadığım bir pozisyon değil. Hocamız böyle uygun gördü ve ben de elimden geleni yapmaya çalıştım” sözlerini sarf etti.