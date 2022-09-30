Kariyeri büyük bir düşüş periyoduna giren Jeremain Lens, Fransa 3. Ligi'nde de şans bulamıyor. Beşiktaş 'taki sözleşmesinin bitmesiyle Fransa'da üçüncü lig düzeyinde yer alan Championnat National ekibi Versailles'a transfer olan Lens, sezon başından bu yana çok kısa süre şans bulabildi.

21 dakika oynayabildi

Championnat National'de Versailles, sekizinci maçına çıkmaya hazırlanırken Jeremain Lens, bu lig düzeyinde büyük beklentilerle transfer edilmiş olmasına rağmen sadece 1 maçta sonradan oyuna girerek 21 dakika süre alabildi.

8. hafta maçında yok

İlk 7 haftada 21 dakika süre alabilen Hollandalı oyuncu, 8. hafta maçları öncesinde ayak bileğinden sakatlandı. Takımının iç sahadaki karşılaşmasını tribünden takip edecek olan Lens'in ne zaman sahalara döneceğine ilişkin bir bilgi de bulunmuyor.