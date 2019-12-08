Jeremain Lens: Eleştiriliyorum ve haklılar

Kasımpaşa'nın tecrübeli yıldzılarından biri olan Ricardo Quaresma, eski takımı Beşiktaş'a karşı sahasında oynadıkları ve son dakika golüyle 3-2 mağlup sahadan ayrıldıkları maçı değerlendirdi.

Maçın ardından Jeremain Lens önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Eleştiriliyorum, bunun farkındayım. Eleştirmekte de haklılar. Beşiktaş'a geldiğim günden beri kalitemi yeteri kadar gösteremedim."

"Hâlâ buradayım. Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu akşam da takıma katkı sağladığım için mutluyum."