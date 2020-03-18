Jens Lehmann'dan corona virüsü tepkisi

Eski Alman milli futbolcu Jens Lehmann, corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulunurken salgının yaratabileceği muhtemel ekonomik krizin çok daha büyük etkilere neden olabileceğini söyledi.

18 Mart 2020, Çarşamba 13:33 Son Güncelleme:
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Jens Lehmann'dan corona virüsü tepkisi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne ilişkin futbol camiasından birçok isim açıklamalarda bulunurken genelin farklı yönünde bir bakış sergileyen isim Almanya'nın eski kalecilerinden Jens Lehmann oldu. 

Twitter üzerinden durumu sorgulayan Lehmann, "Evde kalmak, daha önce karşılaşmadığımız bir şey için karantinaya girmek; şimdi işi kaybetmekten, başarılı bir işin varlığından daha mı iyi? Salgından daha fazla insan yaşanacak büyük finansal problemler nedeniyle rahatsızlık yaşamayacak mı? Buna kim cevap verebilir?" ifadelerini kullandı. 

Lehmann'ın bu açıklaması, sosyal medyada büyük tepki gördü. Futbolseverlerin bir kısmı, iyi bir kaleci olmasına rağmen bu konuda yorum yapabilecek bir isim olmadığına yönelik paylaşımlar yaptılar.

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