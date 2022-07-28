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Jens Lehmann komşusunun garajına saldırdı

Daha önce Arsenal, Milan ve Borussia Dortmund’da yıllarca forma giyen Alman kaleci Jens Lehmann komşusunun garajını tahrip etti.

28 Temmuz 2022, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Jens Lehmann komşusunun garajına saldırdı

Bild’in haberine göre eski kaleci Jens Lehmann, komşusunun garajını elektrikli testereyle tahrip etmeye çalıştı. Lehmann’ın komşusu, Lehmann’ın tavan kirişlerini kırmaya çalıştığını ve güvenlik kamerasının kablolarını da sökmeyi denediğini iddia etti.

Daha önceleri de tartışan Lehmann ve komşusu arasında son olarak yaşanan bu olayın sebebinin, garajın Lehmann’ın evinin göl manzarasını kapatması olduğu düşünülüyor. Ayrıca Lehmann garajın kendi arazisinin üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Lehmann’ın güvenlik kameralarını sökemediği ve görüntülerin yetkililerle paylaşıldığı öğrenildi.

Lehmann, daha önce ırkçı mesajlar attığı gerekçesiyle Hertha Berlin tarafından görevinden alınmıştı.

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