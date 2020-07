Jens Jönsson: 'Fikstürümüz çok kötü'

İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Danimarkalı Jens Jönsson, Trabzonspor ile karşılaşacakları kritik mücadele öncesinde ülkesine açıklamalarda bulundu. Bold adlı haber portalına konuşan 27 yaşındaki ön libero, fikstürün zorluğuna dikkat çekerken bu sezon kaybetmemeleri gereken pek çok puanı kaybetmelerinden yakındı. İşte Jönsson'un sözleri:

"Kümede kalma yarışı benim açımdan çok heyecanlı geçiyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında hayati bir galibiyet aldık ki bu da bizi puan tablosunda iyi bir yere taşıdı. Artık her şey kendi elimizde. Ancak fikstürümüzün çok kötü olduğunu söylemeliyim. Bu hafta lig ikincisi Trabzonspor'la, son hafta da lig altıncısı Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağız. Diğer taraftan bakarsak geçtiğimiz hafta da lig liderini devirdik. Dolayısıyla her şey olabilir. Her şeyden önemlisi de kaderimizin kendi ellerimizde oluşu.

Başakşehir galibiyeti, son derece önemliydi. Bunu özellikle takımın morali açısından söylüyorum. Nitekim bundan bir önceki maçı 85'inci dakikaya kadar 1-0 önde götürmüş ancak daha sonrasında yediğimiz gollerle 3-1 kaybetmiştik. Ligin dibindeyseniz ve pek çok maç kaybetmişseniz hem mental hem de fiziksel açıdan yıpranıyorsunuz. Bu nedenle moralimizi böyle bir zaferle geri kazanmamız önemliydi. Lig liderine karşı sahada en iyi takım bizdik.

Puan kaybetmek, bu sezon bizim için bir hayli semptomatik oldu. Pek çok maçta almamız gereken pek çok puanı arkamızda bıraktık. Çoğu karşılaşmayı rakibimizden daha iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Sürekli tekrar eden bu durum, artık kaza olmaktan çıkar ve yeterince iyi olmadığımızı gösterir. Bence gerçek olan da bu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler