İlk adım

Güne 400 metre koşarak başlıyorlar.

15 kettlebell swing

Kettlebell swing nasıl yapılır?

Ayaklarınız omuz hizasında daha açık olacak şekilde ve dik durun.

Kettlebell’i yada Dumbbell’i iki elinizle avuçlarınız içeri dönük olacak şekilde tutun.

Dizlerinizi hafif kırıp kalçanızı geriye doğru iterek çökün ve kettlebell / dumbell’i bacaklarınızın arasına getirin.

Doğrulurken kettlebell / dumbbell’i hızlıca savurarak kollar dümdüz, göğüs hizasına ya da başınızın üzerine kaldırın.

Bu egzersiz için 3 set maksimum tekrar uygun olacaktır. Savurma ve indirme anları ağırlığın momentumundan faydalanarak yapılacağı için yüksek bir ağırlık tercih edebilirsiniz.

10 şınav

Şınav nasıl çekilir?

Yüksek plank pozisyonunda başlayın. Ellerinizi direkt omuz altına koyun. Ayak parmaklarınızı yere takın, karnınızı sıkın ve sırtınızı düz tutun.

Vücudunuzu alçaltmaya başlayın. Sırtınızı düz tutarken boynu da bükmemek için gözleriniz yerde ilerideki bir noktaya baksın. Göğsünüz yere değene vücudunuzu indirin. Kalçanız aşağı düşmesin ya da yukarı çıkmasın. Dirsekleriniz de vücudunuza yakın dursun. Kollarınızın ‘T’ şekli almamasına dikkat edin.

Karnınızı sıkı tutun ve bedeninizi geri iterken nefes verin.

15 baş üstü presi

Baş üstü presi nasıl yapılır?

Elleriniz omuz genişliğinden biraz daha açık olmak üzere dumbleları kavrayın. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık avuç içleriniz tavana bakacak şekilde ayakta dik durun.

Dirsekleriniz tamamen düz bir hale gelene kadar dubleları baş üstüne kaldırın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

10 bent-over row

Bent-over row nasıl yapılır?

Sırtınızı maksimum şekilde çalıştırmak için dumbleları karnınızın ortasına doğru çekin.

Sırtınızdan çok biceps’inizin çalıştığını hissediyorsanız dumbellı dirsekleriniz ile çekmeye odaklanın.

Tüm bu rutini 4 kez tekrarlayın.

(Posta)