Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği B-Girl’lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, B-Boylar’da #se Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı. Teke tek kapışmaların hem jüriye hem de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattığı finallerde, tüm rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaran Jemra# ve Jester, 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmeye de hak kazandı.

2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl’lerin Türkiye’nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği, Hummel’ın desteğiyle gerçekleşen yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlendi.

Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini topladı. DJ Markone’ın müzikleri eşliğinde rakipleriyle kozlarını paylaşan ve Türkiye’nin en iyisi olmayı başaran B-Boy ve B-Girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirledi.

Jester ve Jemrai ayrıca 5-6 Kasım 2021’de Polonya’nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte sürpriz bir performansa imza atan rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin’in, old school dansçılarla beraber gerçekleştirdikleri şov da #zleyenlerden tam not aldı.

Red Bull BC One Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, “Bu süreçte Red Bull BC One’a hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.” diye konuştu. Red Bull BC One’da 6. kez kazananı olan Oğuzhan ‘Jester’ Karademir ise, “Tekrar Red Bull BC One’da Türk,ye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum" dedi.

Genç yeteneklere danslarını geliştirecek ipuçları

Red Bull BC One'ın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

Büyük Final Polonya'da

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için yarışacak.