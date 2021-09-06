Dünya Motokros Şampiyonası’nın 8’inci ayağı olan MXGP Of Turkey, dün yapılan yarışlarla sona erdi. MXGP olarak adlandırılan Dünya Motokros Şampiyonası’nda Red Bull KTM Factory Racing pilotu Jeffrey Herlings topladığı 47 puanla etabı galip kapattı. Herlings, 2018 ve 2019 yıllarının ardından bu yıl da Türkiye’de kazanarak Afyon pistinde podyumun en tepesinde yer alma geleneğini sürdürdü. MX2 olarak adlandırılan Dünya Gençler Motokros Şampiyonası’nda ise Red Bull KTM Factory Racing Tom Vialle, etabın kazanını olmayı başardı. Yapılan yarışların ardından Jeffrey Herlings ve Tom Vialle, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı.

JEFFREY HERLINGS: BU İYİ BİR EKİP ÇALIŞMASININ SONUCU

Afyon’da gerçekleştirilen 2018 ve 2019 etaplarının ardından 2021’de de kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Herlings, “Çok iyi hissediyorum. 3’üncü defa Türkiye’deyim ve 3’üncü defa etabı galip bitirdim. Benim için hat-trick oldu, diyebilirim. Şimdi önümüzde Çarşamba günü yapılacak yarışlar var. Yeni bir gün, yeni şanslar. Çarşamba günü de iyi bir yarış çıkarmaya çalışacağız. Çok çalıştık, ekip gerçekten çok iyi bir iş başardı. Bu iyi bir ekip çalışmasının sonucu” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”

Afyon pistiyle ilgili olarak düşüncelerini de paylaşan tecrübeli sporcu, “Türkiye’yi çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok keyifliyim. Sıcaklık çok yüksek değil. Burada çok güzel bir pist var. Şu anda geçişler belki biraz daha zor ama pistin genel anlamda çok iyi olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“ŞU AŞAMADA HER ŞEY MÜMKÜN”

Türkiye etabında topladığı 47 puan sonucu lider ile arasındaki farkı 36’ya indiren Herlings, şampiyonluk şansıyla ilgili olarak ise, “Bu sezon üç yarışı kaçırdım. Şu anda sadece 36 puan gerideyim ve 10 yarış kaldı. Şu aşamada her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. İşlerin benim adıma bundan sonra daha iyi olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

TOM VIALLE: PİST GERÇEKTEN HARİKAYDI

MXGP Of Turkey’nin Dünya Gençler Motokros Şampiyonası kategorisinde kazananı olan Tom Vialle ise çok iyi bir yarış olduğunun altını çizerek, “Benim adıma çok iyi bir yarıştı. Bu etaba gelmeden önce 4 haftalık bir aramız vardı. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar yarışlara döndük. Pist gerçekten harikaydı. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Grand Prix kazanmak harika” şeklinde konuştu.

Afyon pistiyle ilgili olarak da düşüncelerini aktaran 20 yaşındaki sporcu, “Pist gerçekten çok iyi ve büyük bir alanı kaplıyor. İyi dönüşleri ve sıçrayış alanları var. Çok beğendiğimi ifade etmem gerekiyor” diye konuştu.

“ÇARŞAMBA GÜNÜ TEK HEDEFİM KAZANMAK”

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan MXGP Of Afyon’da da hedefinin zirve olduğunu söyleyen Vialle, “Hedefim kazanmaya devam etmek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Motokrosta iyi bir start alman her zaman önemlidir. Çarşamba gün tek hedefim, kazanmak olacak” açıklamasında bulundu.