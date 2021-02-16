Dünya genelinde çok sayıda spor dalı bulunuyor. Voleybol, basketbol, yüzme ve buz pateni gibi sporların yanı sıra özellikle futbol da en çok ilgi gören spor branşlarından bir tanesidir. Geçmişten günümüze kadar gelişerek gelen futbolda 11 kişilik takımlar bulunuyor. İki takımın karşılıklı mücadele verdiği futbolda rakip kaleye en çok gol atan takım kazanıyor. Hem ülke genelindeki liglerde hem de dünya genelindeki ligde şampiyon olmak en önemli başarıdır. Liglerde yapılan müsabakaları başarı ile geçen takımlar arasından lig şampiyonu belirleniyor.

Lig şampiyonu ise dünya ligindeki müsabakalarda boy gösteriyor. Bu müsabakaları başarı ile geçen takım hem maddi ödüle hem de şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Futbol takımlarını başarılı sonuca götüren en önemli etkenlerden bir tanesi de iyi futbolcuların transfer edilmesidir. Başarılı performans gösteren futbolculardan kurulan futbol takımları başarıya da daha kolay erişirler. Dünyaca ünlü futbolcu Jefferson da en başarılı futbolcular arasında yer almaktadır.

Jefferson kimdir, nereli?

Jefferson 2 Ocak 1983 yılında Brezilya'nın Sao Vicente kentinde dünyaya geldi. Asıl adı Jefferson de Oliveira Galvao olan Jefferson Kaleci olarak görev yapıyor. Dünya çapında en iyi kalecilerden bir tanesi olan Jefferson 1, 89 metre boyundadır. Brezilyalı eski futbolcu Jefferson çok küçük yaşlardan itibaren futbola başladı.1995 yılında amatör olarak futbol oynamaya başlayan Jefferson 1995- 1997 yılları arasında Feroviaria futbol takımının alt yapısında futbol oynamaya başladı. Tekniği ve futbol konusundaki yeteneği ile ön plana çıkan Jefferson başarılı performansı ile o zamanlarda göz doldurmaya başladı.

Jefferson kaç yaşında?

Başarılı futbolcu Jefferson de Oliveira Galvao 2 Ocak 1983 yılında Brezilya'nın Sao Vicente kentinde dünyaya geldi. 37 yaşında olan başarılı futbolcu dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. 1995 yılından 2002 yılına kadar alt yapıda forma giyen Jefferson 2001 yılı itibari ile profesyonel futbol hayatına adım attı. 2001 yılında Cruzeiro kulübünde profesyonel futbol kariyerine başlayan Jefferson daha sonra ise Botafogo futbol kulübünde oynadı. Özellikle Michael Petkovic'in kalesinde gördüğü hatalı goller sonrasında gönderilmesinin ardından Jefferson Trabzonspor 'a transfer edildi.

Jefferson Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Brezilyalı başarılı futbolcu Jefferson dünya genelinde pek çok kulüpte oynadı. Başarılı futbolcu Türkiye Süper Lig'de de iki takımda forma giyerek kaleyi korudu. Brezilyalı başarılı futbolcu Jefferson 2005- 2008 yılları arasında Süper Ligin başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor'da forma giyerken toplam 42 maça çıktı. Trabzonspor'a transfer edilen Jefferson başarılı bir performans gösteremeyince yedek kaleci olarak görev almaya başladı. Tecrübeli futbolcu 2008- 2009 sezonunda ise Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor formasını giyen Jefferson 18 maçta Konyaspor kalesini korudu. Jefferson bir sezon kadar da Konyaspor'da forma giydi.

Trabzonspor'a hangi takımdan geldi?

Başarılı futbolcu Jefferson dünyanın en iyi takımlarında forma giyerek kaleyi başarılı bir şekilde korudu. 2001- 2005 yılları arasında Cruzeiro futbol takımında oynayan Jefferson 2003- 2005 yılları arasında Botafogo futbol kulübüne kiralandı. Burada iki sezon forma giyen Jefferson daha sonra ise Trabzonspor'a transfer oldu. Burada da Trabzonspor forması giyen Jefferson sonra Konyaspor'a transfer oldu.

Jefferson futbolu ne zaman bıraktı?

Brezilyalı futbolcu Jefferson 2005-2009 yılları arasında Türkiye Süper Liginde forma giydi. Trabzonspor ve Konyaspor'da başarılı sezonlar geçiren tecrübeli futbolcu Jefferson 2009- 2018 yılları arasında Botafogo futbol takımında forma giyen Jefferson toplam 209 maça çıktı. Uzun yıllar Botafogo futbol takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Jefferson 2018 yılında futbolu bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu Jefferson 1995 yılında alt yapıda futbola başları. 1995- 2002 yılları arasında alt yapıda futbol oynayan Jefferson 2001 yılında ise profesyonel futbol hayatına başlamış oldu. 2009-2018 yılında Botafogo'ya transfer olan Jefferson takım ile 900 bin Euro karşılığında anlaştı.

Jefferson Özel Hayatı

Jefferson'un dindar bir Hristiyan olduğu biliniyor. Başarılı bir futbol hayatı geçiren Jefferson 22 Ekim 2017'de Rio de Jenerio'da eğitim görmeye giderken silah zoruyla araba kaçırma girişiminin kurbanı oldu.

Jefferson Futbol Kariyeri

2001- 2005 yılları arasında Cruzeiro futbol takımında oynayan Jefferson toplam 28 maça çıkarak kaleye geçti. Jefferson 2003- 2005 yılları arasında ise Botafogo takımına kiralanarak burada da 49 maça çıktı. 2005- 2008 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Jefferson 42 maçta kaleye geçti. Futbolcu burada ise istenilen performansı gösteremedi.