Formula 1’in efsane pilotları arasında yer alan ve kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, 2013 Aralık ayında Fransa’da kayak yaparken kaza geçirmişti. Beyninde ciddi hasar meydana gelen ve o tarihten beri herkesten uzakta tedavisini sürdüren Schumacher’le ilgili en yakınındaki isimlerden biri olan Jean Todt’tan umut dolu bir açıklama geldi. Uzun yıllar Alman pilotla birlikte Ferrari’de çalışan ve İtalyan takımının genel menajerliğini yapan Todt, İsviçre’nin Cenevre kentinde tedavisi süren Schumi’yi geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğini söyledi.

‘Büyük çaba sarf ediyorlar’

Kamuoyundan uzak bir şekilde çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunan ve kazadan sonra tek bir görüntüsü bile olmayan efsane sürücüyle ilgili olarak Jean Todt, “Schumacher’i bir kez daha yakından görme fırsatım oldu. Mücadelesine devam ediyor. Schumi’yi, tüm dünyanın yeniden göreceğine inanıyorum. Zaten hem kendisi hem de ailesi, bunun için büyük bir çaba sarfediyor” yorumunu yaptı.

Schumi’nin çok özel bir pilot olduğunu vurgulayan ve şuan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı koltuğunda oturan Fransız spor adamı, “Michael, Juan Manuel Fangio, Jim Clark ve Ayrton Senna benim için efsaneler arasında. Şu an ki en iyi pilotun ise Lewis Hamilton olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.