Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Jean Michael Seri'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Seri için Fulham'a 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Ayrıca Galatasaray, Seri'nin bonservisini almak isterse İngiliz kulübüne 18 milyon Euro daha ödeme yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

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Galatasaray, Jean Michael Seri transferini bu videoyla duyurdu.



