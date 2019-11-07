Jean Michael Seri: Özür dileriz

Maçın ardından açıklamada bulunan Seri, “Biz burada var olamadık, özür dileriz. Bu tip maçlarda 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerek. Böyle maçlarda beklediğiniz anlarda geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. İlk 15 dakika normal seviyemizin altındaydık. Boş alanlar olsa da karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu, daha iyisini yapmamız lazım, bu maç bitti, cumartesi günkü maça konsantre olmalıyız” dedi.