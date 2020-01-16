Jean Michael Seri: Daha çok çalışmalıyım

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Jean Michael Seri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Seri, “Top bizde olduğunda daha etkili olabilirdik. Bu maçı unutup pazar gününe konsantre olmalıyız. Sonra da ligin kalanına bakacağız. Bireysel olarak idmanlarda her gün daha fazla çalışmam gerekiyor. Üzerine koyarak performansımı arttıracağım” diye konuştu.